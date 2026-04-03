Para el referente del ISEPCI, estas distorsiones terminan generando una imagen estadística que no se condice con la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población.

La reciente difusión de datos oficiales que marcan una baja en los índices de pobreza en Argentina volvió a encender la polémica. Mientras el Gobierno nacional celebra las cifras del INDEC, distintos sectores cuestionan la validez de los números y advierten que no coinciden con la realidad cotidiana.

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En diálogo con El Marplatense, el director del ISEPCI, Rodrigo Blanco, puso en duda la metodología utilizada para medir la pobreza y aseguró que los indicadores oficiales “contrastan con lo que viene ocurriendo en el último año”.

“Los salarios, tanto del sector público como privado, han perdido la carrera contra la inflación en términos interanuales, y al mismo tiempo se percibe un descenso permanente del consumo”, sostuvo. En ese marco, consideró que resulta difícil compatibilizar esa realidad con una supuesta mejora en los niveles de pobreza.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta a la medición de la canasta básica total, parámetro clave para determinar la línea de pobreza. Según explicó, la composición actual “quedó descalibrada en el tiempo” y no refleja el impacto que hoy tienen los servicios en la economía familiar.

“Se sigue utilizando una estructura de canasta de años anteriores, cuando los servicios estaban subsidiados y no tenían el peso que tienen hoy. Con la quita de subsidios, ese componente creció fuertemente, pero no está adecuadamente contemplado”, advirtió.

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Otro punto crítico, según Blanco, es la forma en que se miden los ingresos, especialmente en los sectores informales. “Por un lado, los ingresos registrados tienen cierta trazabilidad, pero en la economía informal se utilizan encuestas que hoy no tienen rigor suficiente”, señaló.

En ese sentido, cuestionó los datos que indican una fuerte suba de ingresos en ese segmento. “Se plantea que los trabajadores informales tuvieron aumentos interanuales del 80%, pero en la práctica no se observa ningún sector que haya tenido una evolución salarial por encima de la inflación”, remarcó.

Para el referente del ISEPCI, estas distorsiones terminan generando una imagen estadística que no se condice con la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población. “Hay una diferencia clara entre lo que dicen los números y lo que vive la gente en la calle”, concluyó.

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La discusión sobre cómo se mide la pobreza vuelve así al centro del debate público, en un contexto económico donde los indicadores sociales siguen siendo objeto de fuerte controversia.