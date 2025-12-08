El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó directamente contra el intendente de Pilar, Federico Achával, tras la aprobación de la Tasa de Protección Ambiental en la Ordenanza Fiscal 2026. Desde su cuenta de X, calificó al jefe comunal de “irresponsable” y pidió a la ciudadanía “no comprar nada” en ese municipio.

La medida, que entró en vigencia el 1 de diciembre, establece que el impuesto se cobre como un 2% del total de ventas sin IVA, en reemplazo del monto fijo que regía anteriormente. Según Caputo, esto generará un aumento inmediato en los precios, con impacto directo en las compras de las fiestas de fin de año.

El ministro agradeció a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) por “exponer” la decisión del gobierno local y sostuvo: “Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”. La ASU, por su parte, solicitó una audiencia “urgente” y advirtió sobre los “graves perjuicios” que ocasionará la aplicación del impuesto, como pérdida de ventas, competencia desleal y encarecimiento de productos básicos.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también expresó su rechazo y alertó que quienes compren en Pilar abonarán un 2% más caro que en cualquier otro municipio. “Este tipo de medidas profundiza la presión impositiva sobre un sector que ya opera con altos costos y que inevitablemente traslada mayor carga tributaria al valor de los productos básicos”, señaló en un comunicado.

El debate se da en un contexto de crisis y endeudamiento, donde los municipios buscan fortalecer ingresos propios frente a restricciones presupuestarias, mientras la administración nacional insiste en avanzar con una reducción impositiva amplia como eje de su programa económico.

La ordenanza municipal 112/25 alcanza no solo a supermercados e hipermercados, sino también a shoppings, hoteles, industrias, universidades privadas y empresas de servicios, que deberán actuar como agentes de recaudación. El monto correspondiente a la tasa deberá aparecer discriminado en cada ticket de compra, lo que hará visible el incremento para los consumidores.

Fuente: con información de DIB