Una reciente polémica encendió las alarmas dentro de la comunidad celíaca marplatense: el único foodtruck 100% libre de gluten habilitado por el Departamento de Bromatología en la ciudad debe abandonar su lugar en el Parque Primavesi, tras no ser favorecido en el último sorteo de renovación de puestos gastronómicos.

Desde la Asociación Celíaca de la ciudad, su presidenta Alejandra De La Riva expresó a El Marplatense su preocupación por la falta de contemplación hacia quienes padecen celiaquía, y reclamó una solución integradora ante el inminente desplazamiento del emprendimiento “El Capitán”, que representa un espacio seguro y habitual para cientos de personas que no encuentran opciones aptas en la ciudad.



"Ayer entregamos en la Municipalidad una carta dirigida al Intendente sobre esta cuestión. Nos enteramos hace dos días mediante redes sociales que El Capitán se tenía que ir del Primavesi. Entonces me comuniqué con los dueños del foodtruck y fueron ellos quienes me confirmaron la situación que estaban pasando", dijo.

"Para poder ubicar un puesto en ese espacio público, se pasa por un proceso de sorteo tanto para este Parque o en cualquier lugar. El problema radica en que existía una Ordenanza en 2021 que preveía que debían tener un porcentaje de estos foodtrucks con opciones celíacas en caso de que lo existiera. Posteriormente, esa misma fue modificada y ya no da el cupo específico para los celíacos", continuó.

"En esta oportunidad se hizo el sorteo de renovación de lugares y El Capitán no fue beneficiado, quedó afuera y por lo tanto debe retirarse. Pero esto perjudica totalmente a los celíacos porque es el único puesto en toda la ciudad que tenemos con opciones sin gluten", mencionó la referente.

En detalle, éste es uno de los tres lugares existentes autorizados exclusivamente como celíacos, por el Departamento de Bromatología: "Uno lo toma a modo de risa para no llorar, pero por sorteo los celíacos no comemos", sentenció.

Asimismo añadió: "Entendemos que el sorteo ya se hizo y que no se va a volver a hacer porque van a protestar aquellos que salieron beneficiados, pero si necesitamos que por excepción agreguen un puesto más y nos permitan que se quede. O que nos den una solución integradora para los celíacos. Lo más certero sería que se pueda modificar esta Ordenanza"

Detrás de todo esto, De la Riva afirmó que se creó "un polo gastronómico muy conocido, que está bien ubicado y a mano de muchos. No es solamente un lugar para ir a comer los fin de semanas o los feriados, sino que al ser uno de los pocos lugares que tenemos como opción, se volvió un lugar habitual. Si lo trasladan a otro punto de la ciudad, solo convendría si fuese en un punto medio o céntrico, pero al haberse creado un polo gastronómico en el Parque, es importante que permanezca ahí".

"Vamos a tener paciencia con esto porque es muy reciente pero el tiempo corre y El Capitán se tiene que retirar el 8 de abril. Se armó mucho revuelo en las redes sociales porque es una gran preocupación para la comunidad celíaca pero hay que entender que no se trata solo de nosotros sino que el que va a comer ahí, no va solo sino que va con otros que pueden ser o no. Esto crea una diversidad que beneficia a todos porque pueden comer sin TACC de forma segura y lleva acompañantes que compran en los demás carritos", explicó.

"Sabemos que cuando la gente no tiene un familiar o amigo celíaco, no toma consciencia de lo que es la vida de uno. Nosotros tenemos que ir con nuestras viandas para todos lados, muchas veces no comemos porque no conseguimos las opciones aptas y esta vez, por sorteo, nos quedamos sin comer otra vez", continuó De La Riva.

Y a modo de conclusión aclaró: "Desde la Asociación Celíaca, queremos una Mar del Plata sin TACC, amigable con los celíacos y trabajamos arduamente para ello. Estoy segura de que detrás del sorteo no hay malas intenciones, no pensaron en esta incomodidad, simplemente no lo tuvieron en cuenta porque no lo padecen. Pero estas cosas pasan y las acciones tienen consecuencias para los celíacos".