El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se difundieran publicaciones periodísticas que lo señalan como receptor de un giro de 200.000 dólares proveniente de Antonio “Fred” Machado, un empresario argentino detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

Espert negó las acusaciones y habló de una “campaña sucia”. En declaraciones televisivas, reconoció haber viajado en 2019 en un avión de Machado para presentar un libro en Viedma, aunque buscó despegarse: “Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos”, sostuvo.

Las revelaciones publicadas por Diario AR y Perfil señalan que el registro contable de un fideicomiso vinculado a Machado incluye una transferencia a favor de Espert en febrero de 2020.

La controversia escaló al plano político: el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, reclamó la remoción inmediata de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos en la presidencia de la comisión”, afirmó en su cuenta de X.

Machado, detenido desde abril de 2021 en EE.UU., está acusado de integrar una red de conspiración para producir y distribuir cocaína, además de enfrentar cargos por fraude y lavado. Su nombre se ha vuelto clave en investigaciones que involucran a socios y aportantes en Argentina.

Mientras la oposición exige explicaciones, Espert insiste en que se trata de una operación política para perjudicarlo en plena campaña y asegura que nunca tuvo conocimiento de las actividades ilícitas atribuidas a Machado. El caso promete abrir un nuevo capítulo en la disputa política y judicial en torno al financiamiento de la política en Argentina.

