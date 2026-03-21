El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó pintar de negro tramos del muro fronterizo con México como parte de su política migratoria, en una medida impulsada desde la Casa Blanca que busca dificultar los cruces irregulares mediante el aumento de la temperatura de la superficie.

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La iniciativa se inscribe en el endurecimiento de las políticas migratorias desde su regreso al poder en enero de 2025, con un refuerzo de redadas, mayores requisitos de ingreso y un incremento en las deportaciones, con participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según explicó la funcionaria Kristi Noem, el argumento detrás de la medida es térmico: “Entiende que con las altas temperaturas de aquí abajo, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y hará que sea aún más difícil para la gente escalar”.

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Desde la Patrulla Fronteriza también señalaron que la pintura podría contribuir a reducir la oxidación de la estructura. Sin embargo, sectores técnicos del propio Gobierno cuestionaron la decisión por los costos adicionales y la necesidad de mantenimiento periódico.

El plan forma parte de un proyecto del Departamento de Seguridad Nacional junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que prevé una inversión cercana a los 4500 millones de dólares para intervenir unos 370 kilómetros de muro.

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Algunos tramos ya están en ejecución, como en Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez. La iniciativa no es nueva: durante el primer mandato de Trump ya se habían ensayado segmentos con pintura oscura, lo que en su momento generó críticas por un sobrecosto estimado en al menos 500 millones de dólares.

Fuente: con información de Radio Mitre