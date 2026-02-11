Una decisión polémica marcó el cierre de la 64ª edición de “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, uno de los torneos de pesca deportiva más multitudinarios de Argentina, que reunió este año a más de 5.700 competidores en playas del distrito de Tres Arroyos.

Ads

La controversia se generó cuando un participante oriundo de Bahía Blanca, identificado como Fabián Espíndola, obtuvo el segundo puesto del certamen gracias a una corvina negra de 2,5 kilos que lo ubicaba en posición de llevarse una camioneta Toyota Hilux 4×2.

Sin embargo, antes de la entrega de premios, la organización del evento (el Club Cazadores Tres Arroyos) decidió descalificar la pieza presentada por Espíndola, tras evaluar una denuncia formal acompañada de un video en el que se observaría la extracción de la corvina utilizando una red (conocida como “gorro”), práctica que está fuera de lo permitido por el reglamento de la competencia.

Ads

Según explicaron desde la Comisión Directiva del club, la decisión se basó en la verificación de la evidencia audiovisual y en la existencia de testigos presenciales que confirmaron la irregularidad. Aclararon que la norma permite la asistencia de otra persona para asegurar el pez con un bichero o gancho, pero no contempla el uso de redes para extraerlo del agua.

La organización subrayó que la descalificación se aplicó únicamente a la pieza (no al participante) y que no se interpretó como un acto de mala fe por parte de Espíndola, sino como un posible desconocimiento del reglamento entregado a cada inscripto al momento de la inscripción.

Ads

La decisión alteró el clasificador final del torneo y, con ello, la asignación de premios, que incluían vehículos 0 km, automóviles, entre otros. En esta edición, el primer premio (una Toyota Hilux 4×4) fue para Leandro Gabriel Gago, de Tres Arroyos, con una corvina negra de 2,853 kilos capturada en la zona de Zaranda.

Fuente: Agencia DIB