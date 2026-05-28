La solicitud fue presentada ante el Concejo Deliberante local y rápidamente despertó repercusiones políticas y sociales. El jefe comunal explicó que estará fuera durante 17 días para asistir a los primeros partidos del seleccionado argentino en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ads

“Cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días”, expresó Santacroce en declaraciones radiales, frase que se viralizó en redes sociales y alimentó el debate público en medio del complejo contexto económico que atraviesa el país.

El intendente aseguró que se trata de una costumbre que comparte con sus amigos desde hace años y recordó que ya estuvo presente en seis ediciones anteriores del torneo: Francia 1998, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ads

“A este también voy, como todos los mundiales”, sostuvo el dirigente, quien además indicó que durante su ausencia quedará a cargo del Ejecutivo municipal el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Olmedo, tal como establece la normativa local.

La decisión generó opiniones divididas entre vecinos y dirigentes políticos. Mientras algunos respaldaron su pedido al considerar que se trata de una licencia formal dentro de sus derechos como funcionario, otros cuestionaron la oportunidad del viaje y el mensaje transmitido desde la gestión pública.

Ads

Funes, ubicada a pocos kilómetros de Rosario, volvió así al centro de la escena política nacional por una decisión que mezcla pasión futbolera, gestión pública y controversia. Y mientras la cuenta regresiva para el Mundial avanza, la licencia del intendente ya abrió el debate sobre los límites entre la vida personal de los funcionarios y sus responsabilidades institucionales.