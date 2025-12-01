La legisladora de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, propuso crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA), que gravaría a los establecimientos ganaderos en función de la cantidad de gas metano emitido por sus animales. El cálculo del impuesto se basaría en los kilogramos de CO₂ equivalente generados por la digestión bovina, lo que implicaría un nuevo costo por cabeza de ganado.

La iniciativa fue justificada por sus promotores como una herramienta para mitigar el impacto ambiental del sector ganadero, responsable de una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Argumentan que reformular incentivos fiscales podría contribuir a una ganadería más sostenible.

Sin embargo, la propuesta despertó un rechazo casi unánime del sector rural. Productores y organizaciones agropecuarias sostienen que "cobrar por respirar a las vacas" no reducirá emisiones, sino que afectará negativamente la producción, la competitividad y los puestos de trabajo. Señalan además que no existe un método preciso, práctico ni económico para medir individualmente las emisiones de metano de cada animal, lo que haría al proyecto inviable.

Para críticos de la medida, la carga impositiva recae sobre quienes ya enfrentan costos crecientes, y advierten que podría incentivar el abandono de la actividad. Temen un impacto directo en el mercado interno y externo de carne, con pérdidas en rentabilidad y empleo.

La propuesta ya divide aguas: mientras sus impulsores la presentan como una iniciativa de defensa del medioambiente, el campo la ve como un ataque a la producción y al sector ganadero.

