Según el documento presentado ante la Municipalidad de General Pueyrredon, la organización reiteró una denuncia iniciada en febrero de 2025 y advirtió que, lejos de haberse corregido la situación, durante la temporada de verano 2025/2026 se constató la continuidad, e incluso la renovación, de cartelería publicitaria en distintos balnearios del Paseo Costanero Sur.

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De acuerdo a la presentación, los anuncios de marcas de bebidas alcohólicas se encuentran instalados en accesos y fachadas de balnearios ubicados a lo largo de la Ruta Provincial 11.



La Asamblea sostiene que estas publicidades son visibles desde la vía pública, lo que las ubica dentro del alcance del Código de Publicidad municipal. En ese sentido, remarcan que en varios casos no se cumple con la obligación de incluir advertencias sobre el consumo de alcohol, tal como exige la normativa vigente.

Además, denuncian que algunas estructuras publicitarias permanecen instaladas pese a intimaciones previas, lo que evidenciaría una “voluntad de no ajustarse a derecho” por parte de los responsables.

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Más allá de las irregularidades administrativas, uno de los puntos centrales del reclamo es el rechazo a la presencia de publicidad en un área considerada de valor ambiental y paisajístico.



Desde la Asamblea Playas del Sur advierten que este tipo de intervenciones “desvirtúan el sentido de la Reserva Paseo Costanero Sur” y afectan tanto el patrimonio natural como la experiencia de quienes disfrutan de las playas.

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En esa línea, el cuestionamiento no se limita a la legalidad de los anuncios, sino que plantea un debate más amplio sobre el uso del espacio público y los límites de la explotación comercial en entornos naturales.

La organización solicitó nuevas inspecciones en la zona, la labranza de actas de infracción y la eventual intervención del Juzgado de Faltas. También reclamó la remoción de toda cartelería que no cumpla con la normativa y la aplicación de sanciones en casos de reincidencia.



Asimismo, pidieron la efectiva implementación de otra ordenanza que obliga a los establecimientos a exhibir información sobre los límites legales de alcohol en sangre, medida que, según denuncian, tampoco se estaría cumpliendo de manera generalizada.



El conflicto por la publicidad en playas del sur no es nuevo, pero la reiteración de denuncias pone en evidencia la persistencia del problema y la tensión entre intereses comerciales, regulación estatal y preservación del entorno.

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Mientras tanto, crece el reclamo de sectores vecinales y ambientalistas que buscan limitar, o directamente prohibir, la publicidad en estos espacios, con el argumento de proteger tanto la salud pública como el paisaje costero.