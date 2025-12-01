Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura bonaerense desató un fuerte revuelo político y un rechazo inmediato del sector agropecuario. La diputada Lucía Lorena Klug, de Unión por la Patria y cercana a Juan Grabois, propuso crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)” destinada a productores ganaderos por las emisiones contaminantes atribuibles al ganado bovino.

De acuerdo con la autora, la iniciativa apunta a enfrentar los efectos del cambio climático, basándose en inventarios nacionales que indican que la Provincia de Buenos Aires concentra un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Según su argumentación, el 27% corresponde a metano, y la ganadería representa el 19% de ese total.

La propuesta generó una respuesta fulminante de CARBAP, entidad que nuclea a productores de Buenos Aires y La Pampa. Su presidente, Ignacio Kovarsky, cuestionó el texto con dureza y afirmó: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”. En un comunicado, la organización calificó la iniciativa como “improvisación legislativa” y advirtió que una nueva carga impositiva profundizaría la caída de competitividad del sector.

La oposición también se sumó al rechazo. El diputado Luciano Bugallo (Coalición Cívica) definió la iniciativa como “un impuesto a los pedos de las vacas” y aseguró que es técnicamente inviable. Sostuvo que no existe tecnología práctica ni costo razonable para medir de manera individual las emisiones de metano de cada animal, lo que volvería inaplicable cualquier esquema de tasación.

En los pasillos legislativos, la propuesta tampoco encontró respaldo. Dirigentes de distintos bloques reconocieron que el proyecto tiene “viabilidad nula” y señalaron que podría tratarse de una iniciativa de despedida de Klug, cuyo mandato concluye en los próximos días. Sin consenso político ni herramientas técnicas para implementarlo, su avance parlamentario aparece prácticamente descartado.

Mientras tanto, la polémica continúa alimentando un debate de fondo: cómo equilibrar las demandas ambientales con la realidad productiva de la provincia. El proyecto expuso una nueva grieta entre el campo y la política, y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la agenda legislativa bonaerense.

Fuente: Dib