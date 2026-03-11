El momento ocurrió mientras Mavinga estaba en el patio bailando. En ese contexto, Carmiña lanzó una frase que rápidamente fue cuestionada en redes: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

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Las palabras generaron críticas de muchos usuarios, que señalaron que la expresión remite a la historia del tráfico de esclavos y al sufrimiento que atravesaron personas de origen africano durante ese período.

El fragmento del reality comenzó a circular en distintas plataformas y abrió un fuerte debate entre los seguidores del programa, que cuestionaron el comentario y pidieron explicaciones por lo ocurrido.

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VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVwHVeCDh6_/

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