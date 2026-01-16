El Museo del Louvre quedó en el centro del debate tras poner en vigencia un esquema de precios diferenciados según el origen del visitante. Desde esta semana, los turistas extracomunitarios deben pagar 32 euros, 10 euros más que los residentes del Espacio Económico Europeo, lo que representa un incremento del 45%.

La medida generó malestar entre visitantes de países no europeos, que consideran “injusto” el sobrecosto. “El viaje ya es caro y encima nos cobran mucho más”, expresó una turista uruguaya, al señalar que la diferencia cambiaria y los costos de estadía agravan el impacto del aumento. Otros visitantes latinoamericanos remarcaron que París es una ciudad de un país rico y cuestionaron pagar más viniendo de economías con menores ingresos.

No obstante, algunos turistas defendieron el nuevo valor al compararlo con precios de museos y monumentos de similar envergadura en otros países europeos. Aun así, la diferenciación por nacionalidad es poco habitual en los grandes museos internacionales.

Desde el gobierno francés justificaron la decisión por razones financieras: estiman recaudar entre 20 y 30 millones de euros anuales, fondos que serían destinados a la modernización del complejo, que recibió cerca de nueve millones de visitantes el último año. El argumento oficial contrasta con la política de trato igualitario que mantienen instituciones como el British Museum, el Rijksmuseum o el Museo del Prado.

En paralelo, los sindicatos del Louvre rechazaron la medida y la calificaron de “ofensiva en términos filosóficos, sociales y humanos”, sumándola a una ola de reclamos laborales que ya derivó en huelgas y cierres parciales del museo. La protesta se da además en un contexto sensible para la institución, aún impactada por un millonario robo de joyas ocurrido en 2025.

Con críticas cruzadas de turistas y trabajadores, la nueva política tarifaria reaviva el debate sobre el acceso a la cultura y el rumbo financiero del principal ícono museístico de París.

