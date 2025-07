La sesión del Concejo Deliberante de Mar del Plata se vio interrumpida este miércoles tras un fuerte cruce entre el concejal Julián Bussetti y personas presentes en la barra, lo que generó un clima tenso y obligó al oficialismo a decretar un cuarto intermedio.

Todo comenzó cuando Bussetti, concejal opositor, comenzó a leer en su discurso una lista de funcionarios condenados o procesados por corrupción vinculados al kirchnerismo. La situación provocó gritos e insultos desde las gradas y generó un momento de fuerte tensión dentro del recinto.

Consultada por El Marplatense, la concejal Mariana Cuesta, de Unión por la Patria, consideró que lo ocurrido fue “una provocación” y apuntó directamente contra Bussetti. “La gente tiene muchos problemas para llegar a fin de mes como para que la clase dirigente se dedique a llorar. Cada uno es adulto y se tiene que hacer cargo de sus actos”, expresó.

“Él no vino a debatir ideas, vino a provocar. No pudo ni hablar, tuvo que leer todo. Poco argumento y mucha provocación”, sostuvo Cuesta, y agregó: “La política de llorones ya no va más. Que un concejal se crea víctima por algo que no le gusta escuchar es ridículo”.

En esa línea, la concejal oficialista rechazó las declaraciones radiales de Bussetti, quien dijo tener “miedo” por lo ocurrido en la sesión. “La política no es para tener miedo porque alguien dice algo que no te gusta. Hay que estar seguro de las propias ideas y defenderlas con firmeza”, concluyó.

Por el momento, el Concejo continúa en cuarto intermedio a la espera de definiciones sobre cómo seguirá la sesión tras los disturbios.