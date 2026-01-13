La Cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca volvió a cuestionar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al sostener que no se transfirió la totalidad del dinero comprometido por un partido solidario disputado tras la inundación que afectó a la ciudad, según informaron comunicados oficiales y publicaciones periodísticas.

El conflicto se centra en la donación surgida de un encuentro entre las selecciones mayor y Sub 20, organizado a beneficio del hospital luego de la trágica inundación del año pasado. En las últimas horas, dos comunicados oficiales volvieron a exponer diferencias entre la conducción del Hospital Penna y su propia Cooperadora respecto del manejo de esos fondos.

De acuerdo con lo informado por la Dirección del hospital en un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, la institución recibió transferencias por un total de $584.228.975,54, ya destinadas a áreas como quirófano, neonatología y refacciones generales. Desde la Dirección explicaron que la diferencia con el monto anunciado inicialmente se debe a que parte de la donación correspondía a servicios logísticos que no fueron cobrados a la AFA por los proveedores. “Entendemos que dicha situación está completamente saldada”, afirmaron.

Sin embargo, la Asociación Cooperadora del Hospital Penna rechazó esa versión y aseguró que existe una diferencia millonaria sin aclarar. En ese sentido, recordó que el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, había informado en una conferencia de prensa realizada el 16 de abril que el monto total a transferir era de $701.220.000, cifra que -según la cooperadora- “nunca llegó en su totalidad”.

La titular de la Cooperadora, María del Carmen Martí, había señalado que “recibimos 593 millones; no sabemos qué pasó”, mientras que la AFA respondió con un comunicado titulado “Otra mentira más”, en el que expresó su “repudio absoluto” a lo que calificó como una campaña de difamación y ratificó que los fondos fueron girados en tiempo y forma, remitiéndose al comunicado oficial del hospital.

Fuente: con información de DIB