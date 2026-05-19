Una medida impulsada por la Secretaría de Educación de General Pueyrredon generó cuestionamientos entre trabajadores del sector educativo luego de establecer que la suspensión de clases por alertas meteorológicas o sanitarias no implica el cese de actividades laborales para docentes y auxiliares.

Ads

Puede interesarte

La decisión quedó plasmada en el Memorándum N° 5/2026, firmado por el secretario de Educación, Fernando Rizzi, y alcanza a todo el personal de los establecimientos educativos municipales.

Ads

De acuerdo al documento, aunque las actividades pedagógicas sean interrumpidas por cuestiones climáticas o sanitarias, las escuelas deberán permanecer abiertas y funcionando como espacios de referencia para la comunidad.

En ese sentido, se dispuso que docentes, directivos, auxiliares y empleados administrativos concurran igualmente a sus lugares de trabajo para garantizar tareas esenciales, el resguardo de los edificios y otras funciones vinculadas al mantenimiento institucional.

Ads

La resolución también establece que el personal que cumple tareas en oficinas administrativas de la Secretaría deberá presentarse en sus horarios habituales.

Solo quedarán exceptuados quienes acrediten imposibilidad de acceso por anegamientos u otras dificultades derivadas de las condiciones climáticas. En esos casos, deberán informar la situación a sus superiores y podrían ser destinados temporalmente a otras funciones.

La medida comenzó a circular durante el fin de semana y despertó críticas en parte de la comunidad educativa, especialmente porque obliga a asistir a los establecimientos aun cuando las clases son suspendidas por razones preventivas.