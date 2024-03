Un panorama desalentador ofrecieron desde las casas de suéteres de la avenida Juan B. Justo, con ventas que están lejos de las mejores épocas y expectativas de cara al futuro más bien limitadas: los comerciantes no piensan tomar nuevos empleados y se arriesgan a trabajar con menos margen de ganancia.

Carlos, uno de los propietarios, confirmó que “las expectativas no son buenas” y si bien resaltó que en su local tiene clientela de clase media y algo de clase un poco más alta, “ya se nota que la clase media no compra”.

Sobre los precios, el comerciante confió que “trato de no aumentar porque si no, no vendo, gano menos”. Y remarcó que “es lo que nos toca a la mayoría de los comerciantes, sobre todo a quienes estamos en la calle Juan B. Justo”. De paso, aprovechó para cuestionar la “poca atención” que se le pone a ese centro comercial de la ciudad: “Tendrían que estar más atentos al reclamo de los comerciantes. En lo que es sobre todo limpieza y seguridad”.

Puede interesarte

En el caso de Bárbara, cuyo local tiene además sucursales en Güemes y el centro, confió que “por la caída de las ventas nos vamos a quedar igual, no se va a contratar más gente”. Y si bien está por ingresar una nueva colección, “no hay muchas expectativas”.

“Estamos pensando en el mínimo gasto posible, mínima cantidad de gente posible. Los locales van a seguir abiertos, pero un poco más austeros que otros inviernos”, señaló la comerciante a la vez que destacó que las ventas se mueven un poco con las promociones, como por ejemplo las seis cuotas sin interés.

En cuanto a los precios, Bárbara indicó que hubo un aumento del 12% en las últimas horas y que no debería haber nuevas subas, al menos, hasta abril. “Vendemos particularmente lana pura y los precios de la lana aumentan constantemente”, destacó.