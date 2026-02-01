El inicio de 2026 trajo un cambio de clima para quienes ahorran en pesos: la suba de tasas reactivó el interés por el plazo fijo, un instrumento clásico que vuelve a aparecer en la conversación cotidiana. En un escenario de inflación más contenida y mayor competencia entre bancos, muchos se preguntan cuánto hay que depositar para generar un ingreso mensual cercano a los $200.000 solo en intereses.

Ads

Puede interesarte

La respuesta depende, básicamente, de la tasa que ofrezca cada entidad. Con los valores actuales, el capital necesario para alcanzar ese rendimiento mensual oscila entre los $7 millones y los $11 millones. La diferencia no es menor y está directamente ligada a si se elige un banco tradicional o una entidad que permite constituir plazos fijos de manera online.

Entre los bancos más grandes, las tasas se mueven con mayor cautela. Entidades como Banco Macro y Banco Provincia encabezan el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27%, seguidos por el Banco Nación con 26% y Credicoop con 25%. En este grupo, para llegar a los $200.000 mensuales, el monto a invertir ronda entre los $9 y $10,5 millones, según el caso.

Ads

La verdadera diferencia aparece en los bancos digitales y aquellos que aceptan depósitos online sin necesidad de ser cliente. Allí, la competencia empujó las tasas por encima del 30% anual. Con TNA cercanas al 33%, el capital requerido baja sensiblemente: con poco más de $7 millones ya es posible alcanzar la renta buscada, marcando una brecha de hasta $3 millones frente a la banca tradicional.

De todos modos, los especialistas advierten que el plazo fijo debe analizarse en términos reales. Si bien ofrece previsibilidad y bajo riesgo, su conveniencia dependerá de que las tasas logren acompañar la evolución de los precios. Los $200.000 mensuales pueden funcionar como un complemento de ingresos o una estrategia de corto plazo, pero no garantizan por sí solos una mejora sostenida del poder adquisitivo.

Ads