Un joven de 19 años fue detenido este domingo por la tarde en Plaza Rocha, en el centro de Mar del Plata, luego de que personal policial confirmara que tenía una captura activa por “robo agravado en poblado y en banda”.

El hecho ocurrió tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un joven consumiendo bebidas alcohólicas en el espacio público, ubicado sobre la avenida San Martín entre 14 de Julio y 20 de Septiembre. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera identificaron al sospechoso y, al verificar sus datos en el sistema, confirmaron que estaba siendo buscado por el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial local, en el marco de la causa N° 3306.

Por disposición de la auxiliar letrada Patricia Zarini, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, quedando a disposición de la Justicia.

