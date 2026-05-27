La Municipalidad informó que este jueves de 09:00 a 12:00 el Punto Verde Móvil estará en Plaza Pueyrredon (14 de Julio y Libertad), donde los vecinos podrán acercar distintos residuos reciclables en el marco del programa de gestión sustentable.

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Durante la jornada se recibirán residuos eléctricos y electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables, además de lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el objetivo de reinsertarlos en la cadena productiva y garantizar su tratamiento adecuado.

En el mismo espacio también se desarrollará el programa Adoptá un árbol, a través del cual quienes hayan completado previamente el formulario web podrán retirar su ejemplar para vereda, en una iniciativa orientada a fortalecer el arbolado urbano, promover la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.

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El Punto Verde Móvil continúa consolidándose como una herramienta clave para fomentar hábitos sustentables. Entre febrero y abril se recuperaron 6887 kilos de materiales reciclables que no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo a extender su vida útil y reducir la formación de microbasurales.

Desde el Municipio recordaron que el dispositivo no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos fuera de uso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio, y que el programa se articula con empresas de triple impacto y organizaciones sociales para asegurar la correcta valorización de los residuos.

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