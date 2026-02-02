Un hombre de 31 años fue aprehendido este domingo al mediodía en la zona de Plaza Colón acusado de robo en grado de tentativa, luego de ser reducido por transeúntes y detenido por personal policial que participa del operativo “Sol a Sol”.

El hecho ocurrió el domingo 1 de febrero, cuando efectivos de Infantería acudieron a un llamado que alertaba sobre una aprehensión civil en la vía pública. Al llegar, los policías encontraron a un grupo de personas que mantenía retenido al sospechoso.

Según relataron, el sujeto había intentado robarle una cadena de oro a una mujer de 66 años en la intersección de Buenos Aires entre avenida Colón y Bolívar, y luego se dio a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por vecinos de la zona, quienes lograron recuperar el elemento sustraído.

El imputado presentaba lesiones visibles en el rostro, con inflamación y sangrado, producto del forcejeo con los transeúntes que intervinieron para impedir el robo. La víctima no sufrió heridas.

Tras su identificación, se constató que el hombre no poseía documentación y se encontraba en situación de calle, por lo que fue formalmente aprehendido por el personal policial.

Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso la notificación de la causa por robo en grado de tentativa y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.