Plaza Colón: detuvieron a un hombre tras intentar robarle una cadena a una jubilada
El imputado fue descubierto por un grupo de transeúntes en la plaza, que lo retuvieron hasta la llegada de la policía.
Un hombre de 31 años fue aprehendido este domingo al mediodía en la zona de Plaza Colón acusado de robo en grado de tentativa, luego de ser reducido por transeúntes y detenido por personal policial que participa del operativo “Sol a Sol”.
El hecho ocurrió el domingo 1 de febrero, cuando efectivos de Infantería acudieron a un llamado que alertaba sobre una aprehensión civil en la vía pública. Al llegar, los policías encontraron a un grupo de personas que mantenía retenido al sospechoso.
Según relataron, el sujeto había intentado robarle una cadena de oro a una mujer de 66 años en la intersección de Buenos Aires entre avenida Colón y Bolívar, y luego se dio a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por vecinos de la zona, quienes lograron recuperar el elemento sustraído.
El imputado presentaba lesiones visibles en el rostro, con inflamación y sangrado, producto del forcejeo con los transeúntes que intervinieron para impedir el robo. La víctima no sufrió heridas.
Tras su identificación, se constató que el hombre no poseía documentación y se encontraba en situación de calle, por lo que fue formalmente aprehendido por el personal policial.
Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso la notificación de la causa por robo en grado de tentativa y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión