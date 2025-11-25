La acción comenzó el sábado por la noche con el cruce entre Vélez y Argentinos Juniors. El que sacó ventaja fue el “Bicho” de La Paternal. Hernán López Muñoz tuvo una noche extraordinaria: anotó dos goles y marcó una actuación de alto vuelo futbolístico.

En Santiago del Estero, Central Córdoba recibió al siempre complejo San Lorenzo. A pesar del difícil presente institucional del “Ciclón”, los jugadores volvieron a estar a la altura. Boedo se puso en ventaja con un golazo de Gulli antes del cierre del primer tiempo. En el complemento, los locales crecieron y a los 65 minutos el árbitro Nazareno Arasa cobró un penal que generó polémica. Tras el empate, el “Ferroviario” fue con todo, impulsado por su gente y por la expulsión de Romaña —también discutida—. En la última jugada del partido, tras una gran acción de Santiago Moyano, José Florentín empujó la pelota al gol para el 2-1 definitivo. Sobre el cierre también fue expulsado Nery Domínguez.

En Rosario, en medio de la polémica por la estrella otorgada a Rosario Central como campeón anual, el “Canalla” recibió a Estudiantes de La Plata. El “Pincha” llegó envuelto en tensiones, especialmente porque su presidente fue uno de los dirigentes más críticos del título concedido al equipo de Ariel Holan.

Antes del inicio, y por orden de AFA, los jugadores visitantes debían hacer un pasillo, aunque terminaron haciéndolo de espaldas. Dentro del campo, Estudiantes se mostró firme y efectivo: un golazo de Cetre definió el encuentro ante un Central que nunca encontró claridad.

Boca demostró que está para pelear. Tras un inicio de año complicado, el equipo logró recomponerse y hoy vive otra realidad. Con goles del uruguayo Miguel Merentiel y un penal atajado de manera sensacional por Marchesín en lo que era el 1–0 parcial, el equipo de Claudio Úbeda se metió en cuartos y enfrentará a Argentinos Juniors en la Bombonera, en un duelo de candidatos.

El lunes por la tarde, Deportivo Riestra y Barracas Central protagonizaron un partido cerrado, con pocas situaciones, y mucha tensión tras semanas de críticas por arbitrajes y decisiones del VAR. El duelo terminó 0–0 en los 90 minutos, pero en el segundo tiempo suplementario apareció Tomás Porra con una gran jugada individual; cuando la picó ante el arquero, Nicolás Blandi llegó para asegurar el 1–0 que puso a Barracas en la siguiente ronda.

El clásico de los grandes en estos octavos lo disputaron Racing y River. La Academia golpeó rápido con un centro perfecto de Rojas y un cabezazo de Solari. River, sin ideas, revivió recién en el complemento gracias a los ingresos de Ian Subiabre y “Juanfer” Quintero: el juvenil Subiabre marcó el 1–1 y luego, con un zurdazo desde afuera del área Juan Fernando Quintero puso el 2–1.

Racing reaccionó de inmediato y encontró el empate tras un desborde de Fernández y un desvío en Martínez Quarta. Con River desdibujado, la “Academia” fue por todo y, en la última jugada, luego de un error de Galarza y varios rebotes, Martirena empujó la pelota para el 3–2 final, desatando el festejo en el Cilindro.

Para cerrar los octavos, Unión recibió a Gimnasia, que venía de cuatro triunfos al hilo para meterse en la última fecha. El “Tatengue”, de gran semestre, no logró imponer su juego y el “Lobo” aprovechó errores locales para ponerse 2–0. Unión empujó y llegó al descuento con un golazo de chilena de Tarragona, pero no le alcanzó.

Lanús y Tigre completaran los octavos el miércoles, en busca de definir al rival de Racing.

Cuartos de final:

Boca Juniors vs Argentinos Juniors

Racing Club vs Lanús/Tigre

Estudiantes de La Plata vs Central Córdoba

Barracas Central vs Gimnasia de La Plata