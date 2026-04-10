Platense tuvo un debut histórico en la Copa Libertadores, pero terminó con derrota ante Corinthians. El equipo fue mejor en el primer tiempo, generó varias chances claras, pero no logró convertir.

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En el segundo tiempo, el conjunto brasileño fue más efectivo y marcó la diferencia con los goles de Kayke y Yuri Alberto. Además, el Calamar sufrió la expulsión de Saborido, lo que complicó aún más el partido.

A pesar del resultado, Platense dejó una buena imagen y ahora deberá enfocarse en lo que viene, con el próximo compromiso ante Peñarol.

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