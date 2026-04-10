Platense pagó caro su falta de eficacia y cayó en su debut copero
El Calamar perdió 2-0 ante Corinthians en Vicente López en su estreno en la Copa Libertadores. Fue superior en el primer tiempo, pero no lo pudo aprovechar.
Platense tuvo un debut histórico en la Copa Libertadores, pero terminó con derrota ante Corinthians. El equipo fue mejor en el primer tiempo, generó varias chances claras, pero no logró convertir.
En el segundo tiempo, el conjunto brasileño fue más efectivo y marcó la diferencia con los goles de Kayke y Yuri Alberto. Además, el Calamar sufrió la expulsión de Saborido, lo que complicó aún más el partido.
A pesar del resultado, Platense dejó una buena imagen y ahora deberá enfocarse en lo que viene, con el próximo compromiso ante Peñarol.
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