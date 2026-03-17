La medida impactará sobre los beneficiarios de programas como “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, que actualmente perciben un ingreso mensual cercano a los $78.000.

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Desde la administración del presidente Javier Milei sostienen que el nuevo sistema busca dejar atrás el modelo de asistencia directa y avanzar hacia herramientas que promuevan el empleo genuino. En ese marco, los beneficiarios dejarán de recibir transferencias monetarias y pasarán a acceder a instancias de formación mediante vouchers educativos.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y apunta a que los titulares de los programas adquieran habilidades que mejoren sus posibilidades de inserción laboral.

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El objetivo es transformar los planes sociales en políticas activas de empleo, bajo la premisa de que la asistencia debe estar vinculada a la capacitación y la generación de trabajo.

En primera instancia, quienes participen de las capacitaciones podrían mantener el ingreso mientras cursan, pese a que el esquema definitivo prevé reemplazar el pago directo por el acceso a formación certificada.

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Además, la reforma se enmarca en un cronograma que fija el vencimiento de los programas actuales para mayo de 2026, salvo que se disponga una prórroga o una nueva normativa.

El anuncio se da en un contexto de reformas más amplias impulsadas por el Gobierno, que buscan redefinir el rol del Estado en materia social y económica, con eje en el equilibrio fiscal y la reconversión del gasto público.

Fuente: Infobae