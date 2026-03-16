La iniciativa, denominada “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” (RVR), se formalizó a través de la Resolución 68/2026, firmada por el director ejecutivo del organismo y publicada en el Boletín Oficial. La misma permite que trabajadores del organismo acuerden su desvinculación laboral mediante un mecanismo consensuado entre el empleado y la institución. Según se explicó, el objetivo es avanzar en una estructura administrativa “más eficiente y racional” dentro del organismo previsional.

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El esquema contempla el pago de una compensación económica para quienes opten por adherirse al programa. Las condiciones específicas (como montos, plazos y modalidades de pago) serán determinadas en cada caso según la situación laboral del trabajador y el acuerdo alcanzado con el organismo.

La medida se inscribe dentro de la política de ajuste del Estado que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei, que incluye programas de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y otras herramientas destinadas a reducir la planta de empleados públicos.

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En ese contexto, distintos sectores gremiales expresaron preocupación por el impacto que podrían tener estas medidas sobre el funcionamiento del organismo y la estabilidad laboral de los trabajadores. Desde sindicatos del sector señalaron que el proceso de reorganización podría implicar una reducción significativa de personal en el sistema previsional.

La implementación del plan se suma a otras iniciativas similares adoptadas en distintas áreas del Estado nacional y forma parte de una estrategia más amplia orientada a reestructurar la administración pública.

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