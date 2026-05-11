En el marco de la formalización del plan de retiros voluntarios en el INTA por parte del Gobierno nacional -una iniciativa que apunta a reducir alrededor de 1000 puestos de trabajo dentro de un esquema más amplio de reestructuración del organismo-, el secretario adjunto de Asociación del Personal del INTA (APINTA), Leandro Cambareri, cuestionó con dureza la medida y advirtió sobre sus consecuencias.

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Según explicó, el plan se inscribe en una política de ajuste sobre el organismo, que actualmente cuenta con cerca de 5800 trabajadores y que el Gobierno busca achicar para reducir costos y reorganizar su estructura.

En ese contexto, Cambareri señaló a El Marplatense que la propuesta oficial “de voluntario tiene muy poco”, ya que -según sostuvo- existe “una inducción a que los trabajadores se terminen yendo”. Atribuyó esa situación a “los bajos salarios, paritarias a la baja” y al “escaso presupuesto que hay para investigar”, lo que limita al organismo “solamente para cumplir con servicios muy básicos”.

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El dirigente agregó que, además del ajuste presupuestario, hay líneas de trabajo que el propio INTA “pretende ir sacando y no darle tanta relevancia”, lo que configura “un combo” que “ayuda a que lamentablemente el personal se termine yendo y tomando estos retiros voluntarios”.

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De acuerdo con la información difundida, el esquema contempla incentivos económicos -como el pago de 1,5 salarios por año trabajado- para quienes adhieran, en el marco de la estrategia oficial para reducir la planta del organismo.

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Para Cambareri, el impacto de esta política es estructural: advirtió que se trata de “un vaciamiento del Instituto”, que implicará la pérdida de capacidades acumuladas durante años. “El organismo va a perder capacidades que ya ha desarrollado, que ha llevado muchos años desarrollar”, afirmó, al tiempo que alertó sobre la pérdida de presencia territorial, en línea con el cierre de agencias y áreas de extensión que forman parte del proceso de reordenamiento.

En esa línea, recordó que el INTA ha tenido históricamente un rol clave en el desarrollo agropecuario: “Siempre ha estado muy cercano al sector productivo”, realizando “transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores” y acompañando el desarrollo de la producción nacional.

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Sin embargo, consideró que el escenario actual implica “un desmantelamiento del Instituto”, que llevará a la pérdida de “funcionalidades que lo han hecho a lo largo de los años”.

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El sindicalista también puso el foco en el perfil del personal afectado, al remarcar que el organismo cuenta con “personal altamente capacitado”, incluyendo trabajadores “con doctorados, posdoctorados y especializaciones varias”, formados tanto en el país como en el exterior. En ese sentido, advirtió: “El capital humano es lo más importante que tiene el INTA y lamentablemente vamos a esa pérdida de conocimiento y de experiencia”.

El secretario adjunto de APINTA ratificó el rechazo al plan oficial y planteó una alternativa: “Estamos totalmente en contra, creemos todo lo contrario, que hay que revalorizar el instituto” y dotarlo de herramientas “para que pueda seguir investigando y produciendo la transferencia de tecnología para el desarrollo agropecuario nacional”.