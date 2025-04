El secretario de seguridad de General Pueyrredon, Rodrigo Gonçalvez, confirmó en diálogo con El Marplatense que ya están en funcionamiento las pistolas no letales Byrna, recientemente incorporadas por el Municipio como parte del plan de fortalecimiento de la seguridad urbana. Se trata de un total de 40 unidades que comenzaron a utilizarse en situaciones puntuales por agentes capacitados.

“Las pistolas ya están en uso. En enero se concretó la compra de 40 unidades, con tres modelos distintos: 30 similares a una 9 milímetros —más rápidas pero con menor capacidad de cartuchos—, 5 de mayor porte y otras 5 de diferente tipo. Todas cuentan con sus accesorios y municiones correspondientes”, explicó.

Las Byrna son armas de venta libre y no requieren autorización especial del Ministerio de Seguridad nacional, como sí sucede con las armas letales o las Taser. Sin embargo, en Mar del Plata se estableció un protocolo específico para su uso bajo representación municipal. “Hoy están siendo utilizadas por 12 agentes que fueron capacitados directamente por la empresa Byrna. No es un elemento que se use de forma masiva, sino como herramienta puntual para enfrentar situaciones de violencia extrema”, aclaró.

Según el protocolo, estas armas se activan solo en contextos de riesgo donde se busca evitar una escalada de conflicto. “No se trata de salir a usarlas indiscriminadamente. Por eso limitamos su uso a personal capacitado, para monitorear su aplicación. Por suerte, hasta ahora no se presentaron situaciones imperiosas, pero es clave contar con este recurso”, indicó el funcionario.

Puede interesarte

Gonçalvez también destacó que las Byrna ya forman parte de los operativos que se llevan adelante con o sin acompañamiento policial, dependiendo del caso. “Es lamentable, pero en muchos lugares del mundo este tipo de armamento no letal se está volviendo una necesidad ante el crecimiento de la violencia social. Estas herramientas son un paso intermedio entre no tener nada y recurrir a un arma letal”.

Los agentes autorizados a portar Byrna realizan entrenamientos semanales y prácticas regulares. “El uso conlleva una gran responsabilidad. Somos uno de los primeros municipios de la provincia que las implementa y ya hay otras localidades que nos han consultado. Tenerlas no significa usarlas todo el tiempo, pero sí estar preparados”, concluyó.