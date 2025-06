Tras la confirmación de la Corte Suprema de la condena a prisión de la ex presidente Cristina Fernández aparecieron pintadas en la puerta de la Facultad de Derecho señalando que en ese lugar “se forma la mafia”, desde el Centro de Estudiantes señalaron que por videos que les llegaron los autores serían “militantes del peronismo vinculados a la Facultad de Medicina”.

Rosella Pasetti, integrante del Centro de Estudiantes y presidente de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), comentó que si bien todavía no pidieron las cámaras del lugar, les han llegado “videos de militantes del peronismo vinculados a la Facultad de Medicina” en los que se los puede ver “pintando otros lugares, casualmente en negro con la misma letra, también con frases estigmatizando a otras personas”.

“Entonces, dos más dos es cuatro, pero bueno, yo no quiero decir que lo hayan hecho, pero nos llegaron estos videos y la verdad que no es muy difícil sospechar que quizás hayan sido ellos”, señaló la dirigente estudiantil en diálogo con El Marplatense.

Pasetti cuestionó las pintadas “no sólo por el mensaje que tiene, obviamente, porque pone a la Facultad de Derecho en un lugar horrible donde supuestamente se forman las mafias”, sino porque además “estigmatiza no sólo a los estudiantes, sino a los que ya están recibidos, a un montón de jueces que son de alto prestigio en nuestra unidad académica”.

La integrante del Centro de Estudiantes de Derecho dijo que esto “pone también en un lugar de duda cuál es el prestigio que tiene nuestra unidad académica, cuando es de las mejores de la Argentina” y que además “estigmatiza también al personal no docente de la facultad. La verdad que se genera un montón de intolerancia en este sentido”.

Pasetti se lamentó también porque tuvo cruces en redes sociales con otros estudiantes universitarios, “pibes que el año pasado estuvieron conmigo en las dos marchas federales educativas defendiendo la educación pública, y ahora diciendo que la Facultad de Derecho de la universidad pública forma mafiosos. Y hoy convocan a una clase pública con un abogado, es decir que a ese abogado también le están diciendo mafioso”.

Para la dirigente estudiantil “hay como una tergiversación muy grande de un mensaje que no está bueno”. Y reconoció que si bien entiende “quizás el trasfondo de qué es lo que quieren decir”, en verdad todo lo que hacen “para que quedemos salpicados en un lugar que no está bueno, no me parece que se tenga que seguir replicando”.

En cuanto a lo que sucede puertas adentro de la casa de estudios, la presidente de la FUM aseguró que “tenemos muy buen trato con las organizaciones peronistas y tenemos mucho diálogo. Eso también hace mucho a la convivencia democrática en nuestra Facultad, que es distinta quizás a la convivencia en otras facultades, hay menos roces quizás y menos rispideces”.