Un nuevo episodio de violencia se registró en la localidad de Ostende durante la madrugada del sábado, cuando tres jóvenes identificados como rugbiers fueron aprehendidos luego de protagonizar una agresión grupal contra otros tres chicos, todos mayores de edad, que sufrieron lesiones leves.

El hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, y motivó la intervención policial tras un llamado de emergencia al 911. Al llegar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, junto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) afectado al Operativo De Sol a Sol 2026, lograron reducir a tres de los agresores.

Según el parte oficial, los detenidos integraban un grupo numeroso que increpó a las víctimas y las atacó a golpes en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones. La situación generó momentos de tensión en la zona, en pleno contexto de temporada alta.

Los jóvenes agredidos recibieron asistencia médica y se constató que las lesiones eran de carácter leve, sin riesgo para su salud. Tras las actuaciones de rigor, los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio vuelve a encender la alarma por los hechos de violencia nocturna en destinos turísticos de la Costa Atlántica, en un verano marcado por operativos de seguridad reforzados y controles especiales en zonas de alta concurrencia.

Fuente: Dib