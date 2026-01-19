La medida fue instrumentada mediante un decreto municipal fechado el 16 de enero, que obliga a los infractores a afrontar la totalidad de los costos derivados de los siniestros viales que provoquen. Esto incluye desde la atención médica y las internaciones hasta los operativos de rescate y la intervención de las distintas áreas municipales.

Según se informó oficialmente, el decreto refuerza la Ordenanza Municipal N° 4794/16 e incorpora un esquema de penalidades más severo. Las multas pasan a oscilar entre 8.500 y 25.000 módulos, lo que representa montos que van de 4 a 12 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia.

Además, el nuevo marco normativo faculta a los agentes municipales a retener y secuestrar preventivamente los vehículos cuando la conducta represente un peligro cierto para la vida, la integridad física de las personas o el ambiente. El objetivo, remarcaron desde el Municipio, es desalentar prácticas temerarias que se repiten cada temporada en zonas de médanos.

Uno de los puntos centrales del decreto es que el infractor deberá cubrir todos los gastos ocasionados, incluyendo atención médica, traslados sanitarios, estudios, medicación y la logística de los operativos de emergencia, que involucran a Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente. También se contemplan los costos de reparación y mitigación de los daños ambientales.

El Municipio se reservó, además, el derecho de reclamar judicialmente el recupero total de los montos, tanto al responsable de la infracción como al titular registral del vehículo. El decreto exceptúa a los móviles de rescate, emergencia y seguridad y fue dictado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las playas y dunas de la ciudad.

Fuente: Dib