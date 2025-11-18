El Municipio de Pinamar oficializó la cesantía de Norma Beatriz Watson, jefa de Tesorería, después de que un sumario administrativo comprobara graves irregularidades en el manejo del dinero municipal. La investigación incluyó 11 videos, filmados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde la funcionaria aparece tomando fajos de efectivo y guardándolos en su cartera durante su horario laboral.

El expediente fue impulsado por la gestión del intendente Juan Ibarguren, que detectó maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso indebido de la cuenta “Ingresos Pendientes”, un mecanismo que habría permitido ocultar la sustracción de más de 7 millones de pesos.

La defensa de Watson cuestionó la validez de las filmaciones, alegó que el dinero era de su propiedad y que prefería tenerlo consigo “por seguridad”. Sin embargo, la Junta de Disciplina rechazó todos los descargos y avaló el procedimiento, concluyendo que existieron conductas incompatibles con la función pública.

La cesantía fue aplicada con efecto retroactivo al primer hecho comprobado y el Municipio remitió el caso al Tribunal de Cuentas, que deberá determinar la responsabilidad patrimonial por el perjuicio económico.

Desde la intendencia remarcaron que la conducta de la funcionaria afectó directamente el patrimonio municipal y el prestigio institucional. Además, destacaron que se siguieron todos los pasos formales: apertura del sumario, denuncia judicial, auditoría interna y la posterior desvinculación.

Fuente: Dib