Si eres de quienes jugaban al Pilla Pilla en los recreos, entérate: Hay una versión profesional y mucho más difícil del juego que se practica desde la antigüedad y se ha modernizado al punto de llegar a ser un deporte de culto en muchas partes de Asia.

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Si quieres seguir este deporte de cerca, Betonwin es confiable y tiene una recopilación de los partidos más populares pasados y por venir en varias ligas, incluyendo nacionales de Kabaddi con resultados y clasificaciones.

Donde el deporte depende cada vez más de la tecnología y todo se ha tecnificado a un nivel casi milimétrico (como el uso de sensores en el fútbol), el Kabaddi representa un respiro, pero no por eso es un juego simple.

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Reglas del Kabaddi

El Kabaddi tiene reglas estrictas que dictan lo que un jugador puede y no puede hacer pero al igual que el Pilla Pilla, si te tocan estás fuera. Pero aquí hay más que quien toca y quien huye, estas son los participantes en el Kabaddi:

El Invasor (Raider): Un equipo envía a un solo jugador al campo contrario. Su misión es tocar a uno o más defensores y regresar a su propia mitad antes de ser capturado. El "Cant" (La respiración): Esta es la regla más icónica. El invasor debe realizar toda su incursión inhalando una sola vez. Para demostrar que no está tomando aire, debe repetir continuamente la palabra "Kabaddi" sin detenerse. Si deja de cantar o recupera el aliento en campo enemigo, queda fuera. El Tacle (La defensa): Los siete defensores actúan como una unidad. Su objetivo es impedir que el invasor regrese a su campo. Pueden sujetarlo por las extremidades o el tronco (está prohibido tirar del pelo o la ropa) para inmovilizarlo hasta que se quede sin aire o se agoten los 30 segundos reglamentarios de la incursión.

Además de esto, hay un sistema de puntos donde si el invasor toca a un defensa y regresa, suma un punto por cada oponente tocado. Esos defensores quedan temporalmente fuera del juego como en el juego que ya conoces pero si la defensa detiene al invasor, el equipo defensor suma un punto y el invasor queda fuera, es mutuo.

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También puedes revivir jugadores cada vez que tu equipo gana un punto, que equipara el juego, si quieres saber cuáles son los próximos eventos importantes de Kabaddi, regístrate en Betonwin para que puedas guardar los juegos en tu usuario con fechas y equipos, tienen un buen sistema para esto ya que son una casa de apuestas deportivas.

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Historia del Kabaddi Moderno

Aunque se sabe que el deporte se practicaba desde hace miles de años en áreas rurales de Asia en lo que hoy es India, su etapa moderna tiene poco más de un siglo. El deporte debutó como exhibición en los Juegos Olímpicos de 1936 y fué reglamentado de forma pública en 1923.

Desde entonces, se ha extendido lento pero seguro alrededor del mundo, hoy está generando interés entre nuevos espectadores.

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Deporte de Contacto

El Kabaddi es un deporte de contacto pero no en el sentido de la lucha o incluso el fútbol americano. Piensa en él como todo esto, y metes algo de judo a la mezcla. Aquí se vale sujetar, taclear, retener e incluso arrastrar al del equipo contrario entre varias personas para que no entre o no salga, dependiendo de qué posición estés defendiendo.

En este juego se vale casi todo excepto dejar de cantar Kabaddi antes de que llegues de vuelta a tu zona de partida, en esto difiere del juego de la infancia. Debido a que tiene zonas de las cuales no deben salirse los jugadores o pierden puntos mientras forcejean, también es comparable como mencionábamos al judo y otras artes marciales.

Ahora, a pesar de que se permiten forcejeos, en Kabaddi no se permiten golpes abiertos ni patadas, solo agarrar y retener a tu oponente con todas tus fuerzas.

Ahora el segundo elemento es el cántico “Kabaddi”, no deben parar de recitar esto desde que salen de la zona de su equipo hasta que regresan a ella después de haber anotado los puntos. Deben mantenerlo incluso cuando forcejean y son arrastrados.

Es por eso que los partidos son cortos, pero no por ello dejan de ser emocionantes pues si dejas de oír la palabra Kabaddi por un segundo, el equipo ya perdió el punto. Aunque te podría parecer un deporte éxotico, lo cierto es que lleva siglos practicándose y es uno de los deportes de equipo más antigüos del que se tiene conocimiento.

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Dónde ver el Juego

De momento no hay un solo canal que transmita todos los juegos de Kabaddi de forma centralizada pero hay opciones para seguir los partidos por marcador en vivo como el sitio que comentábamos, Betonwin.

Allí, con un usuario registrado puedes guardar tus juegos favoritos venideros, tienen buena organización en cuanto a deportes ya que también son casa de apuestas deportivas, es necesario que mantengan información precisa y actualizada.

Si solo quieres ver los marcadores de juegos específicos, no es necesario que te registres en la plataforma, ahora si quieres ver los juegos de Kabaddi como tal, canales de YouTube de las ligas oficiales pueden tener algunos encuentros grabados e incluso encuentros en vivo en ciertas épocas del año.

Incluso hay ligas nacionales de Kabaddi en ciertos países como Argentina, si vives cerca de las sedes de los campeonatos nacionales de la Argentina Kabaddi Association puedes acercarte a averiguar sobre los partidos.

El torneo se celebra anualmente a mediados de septiembre, gana el equipo que tenga más puntos en general.

¿Qué piensas de este Pilla Pilla extremo? ¿Ya lo conocías?