Tras los rumores y la información falsa que circuló en las últimas horas sobre una supuesta desvinculación de Telefe y Telefe Noticias, Pilar Smith habló en exclusiva con VisionShow y aclaró la situación. La periodista confirmó que no fue echada, sino que renunció, y que este viernes será su último noticiero en la señal.



🗣️ En diálogo exclusivo con Visionshow, Pilar expresó:

“Siento que cumplí un ciclo en el noti. Estoy feliz y agradecida por todo lo que aprendí. Y trabajar con un número 1 como Rodolfo Barili. Excelente profesional y mejor persona.”



De esta manera, la comunicadora pone fin a esta etapa laboral tras varios años al frente del noticiero, desmintiendo versiones que indicaban un conflicto con el canal.

