Luego del verano y antes de comenzar la actividad del Torneo Oficial Femenino en Mar del Plata, algunas jugadoras tienen la oportunidad de viajar para tener experiencias únicas e importantes.

Eso le sucedió a la talentosa Pilar Robles que en las últimas horas se subió a un avión para hacer su segundo paso por el hockey europeo. La jugadora de IDRA jugará en el Sardinero de España en la División de Honor de ese país.

Antes de emprender el viaje, habló con Marca Deportiva sobre la expectativa que le genera esta nueva chance: “estoy muy feliz de volver a tener la oportunidad de vivir el deporte que me apasiona de una manera profesional. Uno se entrena día a día esperando a que lleguen estas oportunidades para seguir creciendo, aprendiendo y mejorando”.

Su anterior paso en el exterior fue en el Taburiente donde vivió situaciones que, sin dudas, le ayudarán para este paso: “más allá de la experiencia deportiva, lo tomo como una experiencia de vida muy grande, muy hermosa, que ojalá me traiga mucho. Es algo muy difícil a la vez porque uno cuando toma este tipo de decisiones por seguir sus sueños, deja atrás muchas cosas: la familia, amigos, seres queridos, el club. Pero bueno, mientras uno esté seguro de qué es lo que quiere, siempre va a ser por un bien y estoy segura que esto solo van a salir cosas lindas”.

Ser extranjera y tener exigencias, también es una manera de renovar las expectativas y de vivir el hockey de una manera distinta: “Son un par de meses en el que me toca vivir el deporte desde otro lado, de una manera más profesional y estoy muy orgullosa de poder lograrlo gracias a mi familia, porque estas oportunidades también llegan gracias a la familia, la gente que siempre banca, porque no es solo un esfuerzo diario mío, sino el de todos los que están ahí atrás. Me pone muy contenta todo esto”, concluyó la delantera.

Algo habitual para las jugadoras marplatenses es tener este tipo de puertas abiertas hacia Europa con buenas experiencias y algunas otras no tanto, pero siempre en pos del crecimiento como lo ha hecho Pilar.