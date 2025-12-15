La decisión del Municipio de Pilar de elevar al 2% la Tasa de Protección Ambiental que pagan supermercados, hipermercados y grandes centros comerciales desató una fuerte controversia política y económica, con cuestionamientos del Gobierno nacional y del sector empresario.

Ads

El intendente Federico Achával defendió la medida y aseguró que el incremento responde al aumento sostenido de responsabilidades que deben asumir los municipios sin el acompañamiento financiero correspondiente por parte de la Nación. “Cada vez tenemos más obligaciones en salud, educación, seguridad y obra pública, pero menos recursos”, sostuvo.

En declaraciones periodísticas, el jefe comunal fue categórico al descartar una marcha atrás con la suba. “Para bajar las tasas, el Gobierno tiene que bajar el IVA”, afirmó, y reclamó un debate tributario de fondo que revise el esquema impositivo actual, al que calificó como inequitativo para los municipios.

Ads

Puede interesarte

Achával detalló que Pilar pagará este año cerca de 55 mil millones de pesos en IVA y que solo recuperará unos 22 mil millones vía coparticipación, lo que deja un saldo negativo superior a los 30 mil millones. “Pagamos IVA por medicamentos, insumos médicos, obras, servicios y hasta sepelios. Es una realidad que atraviesan todos los municipios”, remarcó.

El conflicto escaló luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionara públicamente la decisión y llamara a no consumir en Pilar. Desde su cuenta en X, calificó la tasa como “irresponsable” y sostuvo que impactará en los precios, especialmente de cara a las fiestas de fin de año.

Ads

Mientras el Gobierno nacional insiste con una agenda de reducción impositiva, los intendentes buscan fortalecer los ingresos propios para sostener los servicios locales. La discusión por la tasa ambiental en Pilar expuso con crudeza la tensión fiscal entre Nación y municipios, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.

Fuente: Dib