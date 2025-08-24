Piernas cortas, grandes sueños: Corgis compiten en carrera internacional de Lituania
Más de 100 adorables perros Corgi participaron en la "Corgi Race Vilnius 2025".
Los corgis galeses, ampliamente conocidos por su asociación con la familia real británica son, de hecho, una raza de corredores apasionados.
Eso es al menos según los 120 equipos de toda Europa que participan en la Corgi Race Vilnius, en la capital de Lituania, que atrajo a un grupo internacional de Corgis y sus dueños de países como Polonia, Letonia, Alemania, Austria e Italia.
Miles de lituanos se reunieron en el parque más grande de la capital el sábado y el domingo para ver los eventos: un sprint en solitario, un concurso para la "voz más poderosa", desafíos de disfraces y carreras en grupo.
El evento culminará el domingo con el llamado World Corgi Meetup, donde los perros de Lituania se conectarán a través de una transmisión en vivo con sus pares de Estados Unidos, Irlanda y Polonia.
“Esto es muy divertido y emocionante para toda la familia, algo alegre que mucha gente anhela estos días”, dijo la maestra jubilada Janina Stoniene, quien asistió a la carrera con sus tres nietos.
Fuente: AP
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión