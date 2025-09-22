A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Departamento Ejecutivo local que evalúe la posibilidad de reforzar la presencia de la Patrulla Municipal para trabajar en la prevención y vigilancia de hechos de inseguridad en el Parque Camet.

Asimismo, se le requirió la implementación de un relevamiento de las luminarias a los fines de constatar el estado y funcionamiento de las mismas, como así también, el arreglo y mejora en caso de que se detectaran fallas en su operatividad.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se denunció “el incremento de los casos de inseguridad en la zona del Parque Camet” y se remarcó que esa zona “se constituye como un espacio público de gran envergadura ubicado en la zona norte de Mar del Plata, y se presenta como un atractivo turístico de la ciudad, como así también, como un área verde de uso público con gran relevancia en términos deportivos, recreativos y sociales para la comunidad del Partido de General Pueyrredon”.

Al mismo tiempo, se destacó que “diversos clubes realizan sus entrenamientos en diferentes disciplinas deportivas en las cercanías del Parque Camet, donde convergen diferentes sectores de la comunidad, pudiendo observar que el espacio verde es disfrutado tanto por niños, niñas, jóvenes y adultos”.

"En dicho barrio se pueden encontrar múltiples espacios comunitarios, instituciones educativas, clubes deportivos, y centros de representación vecinal, entre otros. Además, el Parque Camet presenta una gran afluencia de personas en sus alrededores, dado que el mismo es bordeado por las líneas de transporte público de pasajeros 541 y 581, conectando el barrio con distintas zonas de la ciudad de Mar del Plata”, se agregó.

A su vez, se explicó que “lamentablemente el Parque Camet registra constantes situaciones de inseguridad, dando cuenta de un notable crecimiento y resulta insuficiente la capacidad de intervención policial para dar respuesta a la totalidad de las demandas, por lo que se hace necesario contar con mayor patrullaje en la zona”.

“La adecuada iluminación es condición indispensable para la prevención del delito y el uso seguro del espacio público. Para constatar el correcto funcionamiento de las luminarias del Parque Camet, resulta necesario realizar un relevamiento integral a los fines de constatar su estado y evaluar la posibilidad de arreglar las mismas en caso de que se detecten fallas en su operatividad. Otro recurso necesario para el barrio Parque Camet tiene que ver con las cámaras de seguridad de la zona, medida que resulta preventiva para los hechos delictivos y de inseguridad”, finalizaron los concejales opositores.