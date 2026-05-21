El juicio oral y público contra Víctor Figueroa por el doble crimen ocurrido en diciembre de 2023 en una vivienda de barrio Don Emilio avanza en Mar del Plata, donde la fiscal Romina Díaz solicitó prisión perpetua ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, mientras que la defensa pidió una pena de 15 años. El veredicto se dará a conocer el 4 de junio a las 11:00.

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Figueroa está acusado de “femicidio, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego” por el asesinato de Rosana Coronel y Marcelo Coronel, ocurrido en una casa ubicada en calle Rosales al 11100.

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Rodríguez, Pablo Viñas y Roberto Falcone. Por su parte, el defensor oficial Claudio De Miguel sostuvo que la calificación legal debería derivar en una pena menor.

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Según se expuso durante el debate, el hecho se desencadenó tras una discusión por música a alto volumen. En ese contexto, Marcelo Coronel intervino para defender a su hermana, momento en el que el acusado extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos.

Como consecuencia del ataque, Rosana Coronel recibió un disparo en el cuello y su hermano un impacto en la cabeza. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas.

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Tras el hecho, el imputado intentó escapar en un vehículo, pero fue interceptado por personal policial en la zona de calle Magallanes al 11400. En el automóvil se secuestró un revólver calibre .38, que sería el arma utilizada en el ataque.