El fiscal Eduardo Taiano solicitó elevar a juicio oral la causa contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar y provocar lesiones gravísimas al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación frente al Congreso en marzo de 2025.

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Según el requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, el efectivo deberá responder por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado, en cinco hechos.

De acuerdo con la investigación, el 12 de marzo de 2025, en el marco de una protesta en defensa de los derechos de los jubilados, se registraron disturbios y la intervención de fuerzas de seguridad. En ese contexto, la fiscalía sostuvo que los efectivos actuaron de manera “desproporcionada e irracional”, incluyendo los disparos efectuados por Guerrero.

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El expediente señala que entre las 17:05 y las 17:25, el imputado realizó seis disparos con una pistola lanza gases, “sin que existiera un contexto de agresión” y en forma antirreglamentaria, es decir, en ángulo horizontal. Uno de esos disparos, efectuado a las 17:18, impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba fotografiando la escena a unos 47 metros de distancia.

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A raíz del impacto, el reportero fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, debiendo ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades. Las pericias médicas determinaron un deterioro significativo de sus funciones cognitivas y comunicativas, con posibles secuelas permanentes.

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Para la fiscalía, Guerrero contaba con la capacitación necesaria para el uso del arma y conocía los protocolos vigentes, pero “ejerció las potestades conferidas en razón de su cargo de manera abusiva” al disparar contra personas que no representaban una amenaza.

En ese sentido, el fiscal sostuvo que el accionar del imputado “representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”, y que se apartó de los principios de necesidad y proporcionalidad que regulan el uso de la fuerza.

Asimismo, rechazó el argumento de la defensa sobre la ausencia de intención de lesionar, al considerar que el gendarme actuó con pleno conocimiento del riesgo que implicaba su conducta y aceptó la posibilidad de causar daño.

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El requerimiento también destacó que el acusado tenía experiencia en operativos antidisturbios y formación específica, por lo que no podía desconocer las normas que establecen que los disparos con ese tipo de armamento deben realizarse en forma oblicua hacia el suelo y no directamente hacia personas.

Finalmente, la fiscalía concluyó que el uso de la fuerza resultó excesivo e injustificado, ya que al momento de los disparos los manifestantes se encontraban en retirada y no existía una amenaza inminente, por lo que consideró que corresponde avanzar hacia el juicio oral.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar