Piden un acuerdo internacional para frenar las estafas digitales: “Hay que poner límites”
El diputado bonaerense Carlos Puglelli reclamó avanzar en una regulación global tras el caso de un videojuego que robó más de 150 mil dólares a usuarios.
En las últimas horas, un nuevo episodio de fraude digital volvió a exponer la vulnerabilidad de los usuarios en internet. El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Carlos Puglelli, pidió un “gran acuerdo internacional” para frenar estas estafas y sostuvo que es necesario “poner límites” a las plataformas digitales.
El caso que reavivó el debate se registró con el videojuego Block Blasters, publicado en la plataforma Steam. Su creador introdujo una actualización con un virus que vació billeteras digitales y datos personales, generando pérdidas superiores a los USD 150 mil.
Entre los afectados estuvo el streamer RastalandTV, quien denunció haber perdido más de USD 30 mil que sus seguidores le habían donado para afrontar un tratamiento oncológico.
“De alguna manera todo esto nos está pasando por encima y la idea es presentar proyectos que sirvan como disparadores de una gran legislación que proteja al consumidor y al usuario”, señaló Puglelli en diálogo con la prensa.
El legislador reconoció la dificultad de regular plataformas que operan desde el exterior, pero insistió en que las normativas deben ser “aggiornadas a la lógica internacional”.
En su trayectoria legislativa, Puglelli ya impulsó proyectos vinculados al uso de internet, como la Ley de Influencers, la Ley anti-trolls, la inclusión de la inteligencia artificial en escuelas y la regulación de empresas que captan datos biométricos mediante escaneo de iris. También fue uno de los primeros en advertir sobre la polémica empresa WorldCoin, multada en 2024 por el Gobierno bonaerense.
Fuente: Diputados bonaerenses
