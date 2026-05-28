La concejal de Unión por la Patria, Valeria Crespo, presentó un proyecto de comunicación para solicitar la urgente intervención del Municipio ante los problemas de infraestructura detectados en la Residencia para Adultos Mayores de Mar del Plata, “Eva Perón” dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

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Según explicó la edil a El Marplatense, el reclamo surgió a partir de un informe elaborado por el Sindicato de Empleados Municipales, donde se detallan distintas falencias edilicias en el establecimiento. Entre los problemas mencionados figuran instalaciones eléctricas deterioradas, filtraciones de agua, humedad, techos dañados, paredes rotas y cableados expuestos.

El proyecto fue tratado esta semana en la Comisión de Salud del Concejo Deliberante y busca que el Ejecutivo avance con reparaciones urgentes en el lugar. Crespo indicó además que recientemente la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio con el Colegio de Técnicos para resolver parte de los inconvenientes eléctricos.

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Sin embargo, desde el bloque opositor advirtieron que aún quedan pendientes numerosas obras vinculadas al estado general del edificio. “Es urgente garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de las personas mayores que viven en la residencia”, sostuvo la concejal.

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