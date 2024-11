Desde la Cooperativa La Unión solicitaron que el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, interceda en el conflicto que atraviesan por el no pago de trabajos realizados en escuelas, ya que además de esta demora en el pago denuncian que fueron eliminados de la lista donde se anuncian las nuevas licitaciones.

Los trabajadores se habían movilizado ayer al Consejo Escolar: allí reclamaron una deuda de 30 millones de pesos que la Provincia mantiene con la cooperativa por tres obras realizadas en escuelas de la ciudad y que están terminadas hace meses. Hoy fueron recibidos por consejeros escolares y fueron anoticiados respecto de que la demora se debe a un cambio en la forma de desembolso del dinero.

“Nos dijeron que había una lamentable impericia o una forma poco ordenada de hacer las cosas, en la que ellos se estaban enterando que en julio había cambiado la forma de desembolso por parte del Ministerio o de Hacienda, en la que tenían que tener todos los certificados aprobados y todos los montos otorgados para obras realizadas o a realizar y eso no fue comunicado”, indicó Diego Durán, coordinador laboral de la Cooperativa La Unión, a El Marplatense.

Puede interesarte

Durán confió que “sólo una persona concentró esa información” y que se trata del “secretario técnico contable, que es a quien nosotros hacemos responsables del conflicto que estamos sufriendo”. En ese sentido manifestó que “por no haber comunicado y no haber puesto a todos en acción para que se solucione este problema, hoy tenemos que seguir esperando un mes más para que en diciembre estemos recibiendo el pago que corresponde”.

No obstante, profundizó en el cuestionamiento ya que cree “que acá hubo algo turbio que nos pone a nosotros en una lista negra, porque no es que solamente no recibimos más pagos por el trabajo realizado, sino que durante meses fuimos sacados de la lista de ofertas de licitación del Consejo Escolar. Por lo tanto tampoco nos íbamos enterando de la posibilidad de conocer una nueva licitación como para sostenernos con un nuevo trabajo”.

Durán reiteró que apoyan la gestión del gobernador Axel Kicillof, aunque cuestionó que haya gente “en cualquier ámbito de la provincia de Buenos Aires que no esté funcionando como tiene que funcionar”. Por eso pidió que “actué Sileoni y se revea este tipo de situaciones para que no sigan sucediendo y que quienes estén en la función pública hagan el trabajo que corresponde”.