La comunidad marplatense ha expresado su preocupación en los últimos días por el desplome de parte del techo de la capilla del Instituto Saturnino Unzué de Mar del Plata, un edificio histórico en la ciudad.

Declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, originalmente funcionaba como un asilo para niños huérfanos, pero a lo largo de los años se consolidó como un espacio cultural que además albergaba la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En este contexto, Diego García, concejal de Unión por la Patria, le comentó a El Marplatense que “presentamos un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante manifestando preocupación por el deterioro del oratorio Unzué, que es un monumento histórico nacional que desde 1907 está emplazado en el norte de nuestra ciudad”.

El principal propulsor de la demanda fue que “lamentablemente en las últimas semanas se ha caído parte de la mampostería del techo abovedado que tiene el oratorio”.

Asimismo, destacó que “también le exigimos al Intendente que pueda conveniar o llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado Nacional para que pueda invertir en un espacio que pertenece a la Nación, ahí funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, y lo ponga en valor”.

“Entiendo que el Estado Nacional tiene los medios necesarios para poder hacer una inversión y no dejar que el lugar se desvalorice aún más”, agregó.

Por último, aseguró que “es un lugar muy emblemático para todos los marplatenses y queremos que alguna vez se puedan abrir las puertas para que cualquier vecino de la ciudad conozca el oratorio, tener misas”.

“Es una iglesia bizantina, poquitas hay en Latinoamérica que tengan estas características, y no queremos que se pierda algo tan simbólico para la ciudad”, concluyó.