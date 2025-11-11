La Municipalidad, a través de la Secretaría de Educación, firmó un convenio de cooperación con la Fundación Julio Bocca y la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla, con el objetivo de fortalecer la formación artística y ampliar las oportunidades de acceso a la danza en la ciudad. De esta manera, la Fundación se transforma en el nuevo padrino de la institución educativa del Municipio.

Ads

El convenio fue elevado al Concejo Deliberante para su aprobación y tiene como objetivo otorgar una beca, que se llamará Nancy Bocca, al mejor promedio de la escuela la cual consiste en un mes de clases gratuitas en la fundación. A su vez, también contempla la realización de seminarios de invierno y verano.

En el texto elevado al HCD, al cual El Marplatense tuvo acceso, desde el Ejecutivo local se explicó que la iniciativa propone “realizar acciones conjuntas y generar mecanismos de cooperación a los fines de promover, desarrollar, divulgar, educar y certificar el desarrollo de las capacidades y saberes fundamentales de los estudiantes de Danzas”.

Ads

Puede interesarte

La Fundación Julio Bocca, creada en 1998 por el reconocido bailarín y coreógrafo, es una organización sin fines de lucro que desde hace más de 25 años promueve la excelencia en la danza y el teatro musical. A través de becas, programas de formación intensiva y capacitaciones docentes, ha beneficiado a más de 10.000 alumnos en Argentina y América Latina, muchos de los cuales hoy brillan en escenarios internacionales o ejercen la docencia artística. Su misión principal es democratizar el acceso a la educación artística de calidad, especialmente para jóvenes de barrios vulnerables o alejados de los grandes centros urbanos.

Por su parte, la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla, creada el 1 de julio de 1968, es el semillero de la danza en Mar del Plata. Con más de 500 alumnos y un cuerpo docente de excelencia, la institución ha formado bailarines, coreógrafos y docentes que hoy se destacan a nivel nacional e internacional. Su Ballet de Cámara Clásico y Contemporáneo, con 28 años de trayectoria, desarrolla ciclos de funciones en el Teatro Municipal Colón durante todo el año, consolidándose como un espacio de producción artística permanente.

Ads

“Estamos muy contentos con este acuerdo suscripto por el intendente Guillermo Montenegro. Esto significa vincularnos con una institución que tiene un gran liderazgo en el mundo de la danza a nivel nacional e internacional”, expresó el secretario de Educación del Municipio, Fernando Rizzi, y agregó: “Significa para nuestra Escuela de Danzas nuevas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de cooperación y de amistad”.

Puede interesarte

Con este convenio, ambas instituciones se unirán para potenciar el talento local y democratizar el acceso a una formación artística de excelencia, articulando esfuerzos entre el ámbito público y una de las fundaciones más prestigiosas del país.