A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Departamento Ejecutivo local que realice las obras de mantenimiento, desagüe y cordón cuneta necesarias para evitar el anegamiento de diversas calles de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se indicó que "el reclamo de vecinos del sector comprendido por las avenidas Juan B. Justo, Colón y Alió y la calle Cetz, que expone diversas problemáticas de infraestructura, saneamiento y seguridad que afectan gravemente su calidad de vida”.

Y se remarcó que “los vecinos residentes del polígono delimitado por avenidas Juan B. Justo, Colón y Alió y la calle Cetz, una zona que se encuentra entre los límites formales de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego”.

“Una de las problemáticas más urgentes que plantean es el anegamiento de calles, incluso con lluvias de escasos milímetros, dejando intransitables arterias fundamentales para la circulación del barrio. Entre las zonas afectadas se destacan las calles Alvarado; San Lorenzo; Avellaneda; Termas de Río Hondo; Coronel Suárez; Cetz; Alberti; Arrué; Rawson, Gascón; Falucho y Almirante Brown; en diferentes tramos”, se detalló.

A su vez, desde la bancada opositora se señaló que “en la esquina de San Lorenzo y Termas de Río Hondo, el consorcio del barrio de monoblocks, ubicado en el polígono de las calles San Lorenzo, Termas de Rio Hondo, Coronel Suárez y Alvarado, habría realizado una obra de zanjeo en la entrada de la Puerta J, con el objetivo de que el agua de lluvia drene, realizándose a su vez un puente para cruzar dicha zanja y poder entrar al predio”.

A continuación, se afirmó que “los vecinos denuncian que el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado habría destruido el puente mencionado anteriormente, por lo que solicitan que el Ente informe sobre la posibilidad de su reparación. En materia de seguridad vial, solicitan que se restauren los cabezales y luces de los semáforos a tres tiempos en la intersección de Av. Alió y Alvarado. Asimismo, proponen que se puedan instalar semáforos en dos esquinas importantes de la zona, en avenida Alió y sus intersecciones con las calles Garay y Rodríguez Peña”.

Además, los ediles K aseveraron que “en el caso de la primera, la calle Garay está asfaltada, sirviendo de acceso directo al barrio, así como presenta un flujo continuo de peatones generado por una feria comunitaria que funciona en el lugar”.

“La seguridad ciudadana es otra preocupación central, solicitando los vecinos la presencia de las fuerzas federales como Prefectura Nacional en la zona, ante el incremento de la criminalidad. Resulta indispensable fortalecer el sistema de videovigilancia mediante la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos críticos de la zona; así como la revisión del funcionamiento del dispositivo existente en Alvarado y Coronel Suárez. En materia de alumbrado público, el barrio presenta una iluminación deficiente, tenue y amarillenta (obsoleta), lo que favorece la inseguridad”, agregaron.

Para finalizar, subrayaron que “los vecinos solicitan expresamente el recambio por lámparas LED y la sustitución de postes de luz oxidados que presentan peligro de quiebre y accidente”.