A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que brinde detalles sobre si la empresa estatal Obras Sanitarias tiene proyectada la continuación de las obras de ampliación de red de agua con el objetivo de alcanzar a las vecindades de Villa del Parque y la Serranita.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada kirchnerista se explicó que en “la localidad de Batán se encuentran los barrios Villa del Parque y La Serranita, vecindades que se ubican por fuera de la zona urbana de Batán”.

Al mismo tiempo, se explicó que “este sector rural del Partido de General Pueyrredon es reconocido por la fuerte actividad frutihortícola. Una de las principales necesidades que enfrentan los vecinos y vecinas de estos barrios es la falta de una conexión de agua potable”.

“Quienes residen en Villa del Parque y La Serranita se encuentran expuestos a consumir agua proveniente de pozos realizados por los mismos vecinos. La actividad frutihortícola conlleva la utilización de elementos tóxicos esparcidos en las tareas de fumigación sobre las áreas productivas”, se añadió.

A continuación, se recordó que “en 2023 Obras Sanitarias Sociedad de Estado realizó trabajos de ampliación de red de agua sobre una zona aledaña a estas vecindades”.

“A pocos metros del comienzo del barrio Villa del Parque se encuentra el pozo perteneciente a esta conexión de red de agua. Dos años después de estos trabajos, los vecinos quedaron a pocos metros de acceder a una conexión de red de agua potable, con la incógnita de conocer si estos trabajos serían retomados por la empresa o no”, se detalló.

“Entre los barrios Villa del Parque y La Serranita se comprende que viven aproximadamente 200 familias. Por ello surge la necesidad de conocer si Obras Sanitarias continuará con la ampliación en la red de agua potable en este sector de la localidad de Batán. En este caso es necesario que el Estado municipal pueda brindar una respuesta certera a los vecinos de esta zona frente a una necesidad primordial como es el acceso al agua potable”, finaliza.