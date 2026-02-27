En el marco del juicio por el homicidio de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata en febrero de 2025, la fiscalía pidió una pena de 23 años y 4 meses de prisión para el principal acusado, hoy de 18 años.

El pedido de condena fue formulado durante los alegatos finales del proceso que se desarrolla en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, donde se investiga la participación del joven en el brutal hecho.

La audiencia para conocer la sentencia fue programada para el próximo 16 de marzo, cuando los jueces definan la pena que deberá cumplir el imputado si se confirma la culpabilidad.

La causa se originó el 25 de febrero de 2025, cuando Kim y su madre fueron sorprendidas por delincuentes que intentaron robarles el vehículo en el barrio Altos de San Lorenzo. En medio de la huida, la menor fue arrastrada por varias cuadras hasta que los agresores la abandonaron tras chocar contra un poste, en un crimen que conmovió a la comunidad.

