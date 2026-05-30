La defensa de Eduardo Ignacio Murias, el argentino de 63 años detenido en Brasil acusado de enviar mensajes racistas contra un niño de 7 años, solicitó su excarcelación inmediata al denunciar que sufrió agresiones dentro de la prisión donde permanece alojado con prisión preventiva.

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El pedido fue presentado ante la Justicia del estado de Minas Gerais mediante un recurso de urgencia. Los abogados argumentaron que Murias fue víctima de ataques físicos en el establecimiento penitenciario de São João del-Rei y advirtieron que su integridad corre riesgo.

Según señalaron los representantes legales, los episodios de violencia ocurrieron durante una visita al penal. Además, afirmaron que las propias autoridades carcelarias reconocieron que no pueden garantizar la seguridad del detenido.

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Ante esta situación, la defensa pidió que se disponga su liberación inmediata o, en su defecto, que se adopte alguna medida cautelar que permita apartarlo de la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado.

La causa se originó el domingo pasado durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça, en la ciudad brasileña de Tiradentes. Según la denuncia de la madre del menor, Murias tomó fotografías de su hijo y las compartió por WhatsApp acompañadas de mensajes en los que afirmaba que se lo llevaría “como esclavo”.

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De acuerdo con la denuncia, otro pasajero alertó a la mujer sobre la situación. Tras revisar el teléfono celular del acusado, la madre encontró las imágenes y los mensajes atribuidos a Murias. Posteriormente, pasajeros y personal de seguridad lo retuvieron hasta la llegada de la policía.

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Inicialmente, el arquitecto santiagueño fue detenido en flagrancia por injuria racial, delito que contempla penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, tras una audiencia de custodia realizada el lunes, la Justicia brasileña resolvió convertir la detención en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Con información de TN