A través de un proyecto de comunicación, los concejales de Unión por la Patria le solicitaron al Ejecutivo local la limpieza y saneamiento integral de microbasurales en el barrio General San Martín.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora denunciaron “la existencia de un microbasural a cielo abierto de gran tamaño en el barrio General San Martín, en la intersección de las calles García Lorca y General Savio”.

En ese sentido, indicaron que “los vecinos del barrio han denunciado en reiteradas oportunidades la acumulación de residuos en dicha intersección, sin que se haya dado una respuesta efectiva por parte de las áreas competentes del Municipio”.

A su vez, advirtieron que “la falta de recolección regular de residuos genera la proliferación de microbasurales, afectando directamente la calidad de vida de la comunidad y el ambiente del entorno urbano”.

Y detallaron que “los vecinos manifiestan que, cuando colocan las bolsas de residuos en la esquina, el camión recolector no las retira, lo que contribuye a la acumulación progresiva de basura en el lugar”.

“En el lugar se observan residuos domiciliarios, restos de poda, escombros y electrodomésticos en desuso, conformando un foco de infección y contaminación ambiental y visual. Esta situación representa un riesgo para la salud pública, ya que la acumulación de basura atrae roedores, insectos y otros vectores transmisores de enfermedades”, afirmaron los ediles K.

“La contaminación visual y el deterioro del espacio público atentan contra el derecho de los vecinos a vivir en un ambiente sano. Resulta urgente que el Municipio intervenga para garantizar la limpieza integral del lugar y disponga las medidas necesarias para evitar que el microbasural vuelva a formarse”, concluyeron.