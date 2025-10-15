A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Ejecutivo local que evalúe la factibilidad técnica y vial respecto a la instalación de un semáforo en la intersección de la avenida Mario Bravo y Piedrabuena.

Ads

En la iniciativa, a la cual tuvo acceso El Marplatense, se destacó “la necesidad de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito vehicular y peatonal” en ese sector de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata”.

Y se remarcó que “la avenida Mario Bravo es una vía estructural del sector sur, con un volumen de circulación creciente tanto de vehículos particulares como del transporte público de pasajeros de pasajeros”.

Ads

Puede interesarte

Además, desde AM se advirtió que “en el cruce con la calle Piedrabuena se registran maniobras riesgosas, demoras y situaciones de peligro para peatones y ciclistas, debido a la ausencia de semaforización y al aumento constante del flujo vehicular”.

A su vez, se sostuvo que “durante la temporada estival, el tránsito en la zona aumenta de manera significativa por la afluencia de turistas, el incremento del transporte hacia la costa sur y la intensificación de actividades comerciales, generando mayores riesgos congestionamientos”.

Ads

“Los vecinos del sector han manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de instalar un semáforo regulador en dicha intersección, con el fin de ordenar la circulación y prevenir accidentes”, afirmaron los concejales pultistas.