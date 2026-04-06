Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa horas de máxima tensión tras un violento enfrentamiento entre Tamara Paganini y Pincoya que generó un fuerte repudio en redes sociales, donde muchos usuarios ya piden la expulsión de ambas participantes.

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Todo comenzó en la habitación, cuando Pincoya irrumpió visiblemente alterada mientras Tamara guardaba objetos debajo de su cama. En ese momento, la chilena la empujó y lanzó: “¿Qué te pasa conmigo?”. Sorprendida, Paganini respondió: “¿Qué hacés? ¿Por qué me empujás?”, mientras la discusión escalaba rápidamente.

Según se vio luego en otras imágenes, el conflicto continuó fuera del cuarto. En el living, Pincoya volvió a empujar a Tamara, quien terminó golpeando contra una puerta. Pero la situación no quedó ahí: con el correr de los minutos, trascendió que la jugadora chilena habría escupido a su compañera, y como respuesta, Paganini le habría arrojado café caliente.

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“Yo no me voy a dejar”, lanzó Pincoya tras el episodio, y pidió asistencia médica al asegurar: “Me tiraron la taza de agua hirviendo, necesito un médico”. Más tarde, la propia participante reconoció el inicio de la agresión: “Fue Tamara, porque yo le mandé un pollo, la escupí”.

El episodio desató una fuerte repercusión en redes, donde los seguidores del reality cuestionaron el accionar de ambas y reclamaron sanciones ejemplares. Para muchos, se cruzó un límite dentro de la casa y consideran que la producción debería tomar una decisión drástica en la próxima gala.

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Ahora, todas las miradas están puestas en lo que decida Gran Hermano en las próximas horas, en medio de un clima cada vez más caliente dentro y fuera del juego.